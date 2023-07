Icade : Oddo BHF réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour la Foncière Tertiaire (89% CF 2022), les revenus locatifs s'établissent à 181 ME au 1er semestre 2023 soit une croissance de pc de 2.2% yoy (contre +2.8% sur le T1 23 et -0.4% sur 2022) indique Oddo BHF dans son analyse du jour



A périmètre courant, les revenus sont en baisse de 2.1% yoy en raison de cessions réalisées en 2022 et sur le S1 23.



L'activité locative a été dynamique avec la signature de 46 baux sur environ 100 000m² pour un loyer facial de 27 ME et une durée ferme moyenne de 6.4 ans souligne le bureau d'analyses.



' Côté bilan, l'ANR EPRA NTA / action s'établit à 79.3 E, en baisse de 11.8% sur le S1 23 en raison principalement de la baisse à pc de la valorisation des actifs de 6.7% dans le Tertiaire '.



Un nouveau plan stratégique est attendu d'ici début 2024. Oddo BHF confirme son opinion à Surperformance avec un objectif de cours de 61 E.



' Nous estimons qu'Icade présente de bons fondamentaux post-cession d'Icade Santé pour entrer dans le nouveau cycle immobilier ' rajoute le bureau d'analyses.



