Icade : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'sous-performance' sur le titre Icade, avec un objectif de cours abaissé de 59 à 46,5 euros suite à la mise à jour du modèle du broker.



Le bureau d'analyses rapporte que Icade a rassuré les investisseurs hier lors de son Investor Day (CMD) quant à sa capacité à être résilient malgré un environnement financier plus compliqué via l'adaptation de sa stratégie visant à préserver les capacités du groupe.



Oddo met par ailleurs en avant une guidance 2022 rehaussée et un dividende 2022 maintenu à +3/4%, ainsi qu'un CFNC (cash flow net courant) 2023 attendu proche de celui de 2022.



Ainsi, l'analyste estime que le CMD d'Icade donne davantage de visibilité sur la capacité du groupe à faire preuve de résilience en 2022/2023 mais montre implicitement que la stratégie de croissance CFNC (+1.4% estimé sur 2023e/25e vs +4% sur 2018/22) est mise en stand by en attendant de meilleures conditions de marché.



