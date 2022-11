Icade : Objectif atteint pour le plan de cession 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir finalisé le 27 octobre la cession de l'immeuble AXE 13 situé à Nanterre Préfecture (Hauts de Seine), conformément à la promesse synallagmatique de vente signée avec la SCPI Elysées le 29 juillet dernier.



Situé à huit minutes de Paris QCA en transports, cet immeuble de plus de 16.000 m² est entièrement loué à AXA pour une durée résiduelle de plus de huit ans et fait partie d'un ensemble immobilier de quatre immeubles construits entre 2006 et 2010.



Après celles du Millénaire 4 et de Gambetta, cette nouvelle cession porte à près de 600 millions d'euros le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année et permet à Icade de finaliser dès ce jour son plan de cession 2022 avec l'atteinte de son objectif annuel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.