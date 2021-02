Icade : Le titre grimpe après des résultats annuels robustes

(CercleFinance.com) - Le titre Icade signe la plus forte hausse du SBF 120 lundi à la Bourse de Paris après la publication de résultats annuels bien accueillis par les investisseurs.



Au titre de l'exercice 2020, le spécialiste de l'immobilier a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en baisse limitée de 5,4% à 1,4 milliard d'euros pour un cash-flow net courant à 358 millions d'euros, en repli contenu de 7,9%, au-dessus des prévisions fournies au mois d'octobre.



Dans un communiqué, son directeur général Olivier Wigniolle évoque des résultats annuels 'robustes' dans un contexte de crise sanitaire et économique 'exceptionnel', une performance qui démontre selon lui la solidité des fondamentaux du groupe et la pertinence de son modèle diversifié.



Malgré l'arrêt brutal des chantiers, la demande reste forte, fait valoir la société foncière, dont les réservations et les ventes ressortent en croissance de respectivement 8% et 15% d'une année sur l'autre.



Si le dividende 2020 est appelé à rester stable, à 4,01 euros l'action, celui de l'exercice 2021 est attendu en hausse de 3%, sur la base d'un cash-flow net courant lui aussi attendu en hausse d'environ 3% cette année.



Le titre gagnait près de 5% lundi en début de journée, tandis que le SBF 120 abandonnait plus de 1%. Depuis le début de l'année, le groupe a toutefois perdu près de 12% de sa valeur en Bourse.



