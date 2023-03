Icade : Invest Securities réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade a annoncé hier soir la cession prochaine de l'intégralité de sa participation dans Icade Santé (détenue à date à 58,3% par Icade).



' L'opération est relativement complexe et réalisée en deux temps, mais elle est globalement en ligne avec le scénario développé dans notre étude qui conclut à une opération positive pour le cours de bourse à court terme, mais laisse à moyen terme Icade à la tête d'un portefeuille moins diversifié et clairement moins attractif ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities maintient son objectif de cours (57,2E) et sa recommandation à l'achat.



