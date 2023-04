Icade : Invest Securities abaisse légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Icade avec un objectif de cours légèrement abaissé de 55,1 à 52,8 euros, sur un ajustement de ses prévisions de CA et de marge de l'activité de promotion.



'Le premier trimestre porte la marque d'un effondrement des réservations de logements tandis que les actifs de la foncière tertiaire souffrent à nouveau de leur positionnement périphérique', pointe l'analyste en charge du dossier.



'Sans surprise, la stratégie de distribution n'a pas encore été clairement définie. Toutefois, la société n'écarte pas un versement d'un dividende exceptionnel dès 2023 après la finalisation de la première étape prévue fin juillet au plus tard', poursuit-il.



