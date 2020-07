Icade : Baisse de 7,8% du CFNC au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade publie un cash-flow net courant (CFNC) de 161,3 millions d'euros sur le premier semestre (2,18 euros par action), en baisse de 7,8%, mais un ANR NDV de 92,2 euros par action à fin juin, en hausse de 1,2% par rapport à fin décembre 2019.



'La force du business model diversifié d'Icade repose sur les deux foncières, avec un RNR en hausse de plus de 3%, et une activité de promotion, aux perspectives très encourageantes', commente son directeur général Olivier Wigniolle.



Icade précisera à l'occasion de son CA du troisième trimestre (22 octobre) ses objectifs annuels. Cette période sera mise à profit pour analyser les impacts de la situation sur ses ambitions pluriannuelles et son plan stratégique 2019-2022.



