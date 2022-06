Icade : Acquisition de sites auprès d'Engie pour reconversion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade Promotion, Brownfields et Aire Nouvelle, filiale d'aménagement et de promotion immobilière bas carbone d'Equans France, annoncent acquérir en partenariat auprès d'Engie, 70 sites représentant 45 hectares de terrains en France Métropolitaine.



Ces terrains sont destinés à être reconvertis en logements, bureaux, activités et commerces après réhabilitation. Les trois partenaires, intervenant à parts égales, souhaitent dépolluer, développer de nouveaux quartiers, tout en régénérant la biodiversité.



Ils prévoient ainsi de proposer sur ces sites des programmations immobilières mixtes qui comprendront des logements, des résidences services (résidences sénior, co-living...), des bureaux mais aussi des commerces et locaux d'activités.



Ce sont ainsi plus de 200.000 m² de surface de plancher, dont plus de 100.000 m² de logements qui seront ainsi réalisés d'ici 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 500 millions d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.