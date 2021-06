Icade : Acquisition de quatre établissements de santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade Santé a annoncé mercredi soir l'acquisition des murs de quatre établissements de santé : une clinique SSR et deux Ehpad auprès de Korian, en sale and leaseback, ainsi qu'une clinique SSR auprès de plusieurs investisseurs privés.



Situés à Chambon sur Lignon (43), Champcueil (91), Rouffiac Tolosan (31) et Choisy-le-Roi (94), ils représentent une capacité d'accueil de près de 340 lits et places et une surface d'environ 15.000 m². L'investissement total représente près de 47 millions d'euros DI.



La filiale à 58,3% d'Icade précise que des baux fermes de 10 ans pour l'établissement SSR, et de neuf ans pour les deux Ehpad, ont été conclus avec Korian, et que le bail avec Ramsay sur la clinique SSR de Choisy-le-Roi arrivera à échéance de renouvellement le 31 décembre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.