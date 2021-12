Hrs : Les taxis à hydrogène Hype s'allient à McPhy et à HRS, deux spécialistes cotés de l'hydrogène

(BFM Bourse) - McPhy Energy et HRS ont signé chacun un partenariat stratégique avec Hype, la société de taxis à hydrogène (elle-même largement soutenue par Air Liquide). Avec des résultats contrastés en Bourse...

Après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Hype, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) voit son cours de Bourse s'apprécier mercredi... là où l'action McPhy Energy se replie après une annonce similaire. Tandis que tous deux vont investir dans Hype, pour le premier, l'accord s'accompagne de prévisions chiffrées de revenus

Opérant déjà la plus grande flotte de taxis à hydrogène au monde à l'heure actuelle (qui devrait dépasser les 700 véhicules courant 2022, contre une centaine début 2021), le groupe Hype envisage d'ici aux JO 2024 de déployer 10.000 taxis hydrogène (et 20 stations grande capacité), et atteindre à cet horizon de fin 2024 un total d'environ 40.000 véhicules en s'implantant dans une quinzaine d'autres villes à travers le monde. L'objectif est de démarrer sur le segment du taxi urbain afin de déployer un réseau de production et distribution d’hydrogène "vert", qui sera ensuite ouvert à toutes les autres formes de mobilité urbaine : véhicules utilitaires, bus, poids lourds, etc.

L'avantage de cette solution est un temps de recharge de quelques minutes pour une autonomie d’environ 500 kilomètres avec un réservoir de 5 kilogrammes, ce qui met le plein d'hydrogène (environ 10 à 12 euros le kg) à un prix équivalent à celui d'un plein d'essence.

HRS chiffre les revenus attendus

Pour McPhy la coopération entre les deux groupes se matérialisera en 2022 par des commandes fermes pour la fourniture à Hype d’un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et d’une station 800 kg / jour. Ces premières commandes pourraient être suivies, sous réserve de confirmation de subventions spécifiques demandées par Hype en 2021, de commandes additionnelles courant 2023, portant sur un nouvel électrolyseur multi-mégawatts et cinq stations supplémentaires de grande capacité. "Avec un potentiel de commandes de 50 stations et de 15 à 25 mégawatts d’ici fin 2025, cette coopération ouvre de nombreuses opportunités à moyen terme", ajoute McPhy, dans le cadre de la mise en place d’ici fin 2022 d’un accord-cadre de co-exclusivité liant Hype à McPhy portant sur le déploiement par Hype d’un minimum de 100 stations en France et en Europe, dont 50% seraient attribués à McPhy. Dans le cadre de cet accord, McPhy serait également désigné comme partenaire privilégié pour la fourniture de 15 à 25 MW d’électrolyse alcaline.

En sus du volet commercial, McPhy pourra accéder aux données collectées par les véhicules Hype, afin d’optimiser son offre de stations et d’électrolyseurs.

Un volet financier complète l'accord : McPhy souscrira à la date de formalisation de la commande ferme envisagée un montant de 12 millions d’euros en obligations convertibles Hype, qui porteront intérêt à 4,5 % l’an et seront remboursables au bout de neuf ans. Elles pourront être converties plus tôt sous certaines conditions et dans des cas incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission d’actions pour un montant de plus de 10 millions d’euros.

Un accord similaire de co-exclusivité, à parité sur la fourniture de stations de grande capacité, a été également conclu entre Hype et HRS. Ce dernier fournira entre 2022 et 2023 huit stations hydrogène de très grandes capacités et de dernière génération, ce qui représente un potentiel de chiffre d’affaires d’environ 24 millions d'euros. Il s'agira plus précisément de six stations d’une capacité 1000 kg / jour et deux autres de 200 kg / jour. HRS souscrira lui aussi des obligations convertibles Hype, aux mêmes conditions, pour un montant de 6 millions d'euros, tandis que l'actionnaire majoritaire de HRS, la holding du PDG Hassen Rachedi, souscrira pour 2 millions d'euros.

HRS précise que les deux premières stations (l’une de 1000 kg / jour, l’autre de 200 kg / jour), représentant jusqu'à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, seront commandées dès que l’émission d'obligations convertibles Hype sera réalisée. Les autres stations seront commandées là aussi sous réserve de l’obtention de subventions sollicitées par Hype, selon le calendrier suivant : 2 stations 1 000 kg / jour avant le 30 juin 2022, 3 de même capacité entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023, et 1 station 200 kg / jour avant mars 2023.

L’accord contient également un engagement de la part de Hype à s’approvisionner exclusivement auprès de HRS, au titre des 5 prochaines stations 200 kg/jour dont elle aurait besoin dans le cadre de son activité en France ainsi qu’un engagement de négociation avant la fin 2022 d’un accord-cadre de co-exclusivité visant le déploiement commun d’un minimum de 50 stations HRS.

Si HRS et McPhy Energy deviennent ainsi les deux seuls "partenaires privilégiés" de Hype pour la fourniture de stations dans le cadre de son déploiement en France et à l'international, le cours de McPhy déclinait de 1,25% à 20,54 euros après l'annonce vers 16h30 mercredi, revenant sur sa réaction positive en début de matinée. Au même moment, le cours de HRS s'appréciait de 3,98% à 30,05 euros, les opérateurs semblant apprécier davantage le chiffrage communiqué par cette dernière, qui consent par ailleurs une mise de fonds deux fois moindre au départ.

