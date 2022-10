Hopium : Grâce à la confiance accordée par Crédit Agricole, Hopium accélère en Bourse

(BFM Bourse) - L’action du spécialiste des véhicules à hydrogène bondit lundi, après que la société a annoncé un important protocole d’accord avec Crédit Agricole Consumer Finance portant sur 10.000 véhicules. Ce qui correspond à un montant potentiel de 1,2 milliard d’euros.

Un doux parfum d'optimisme flotte sur l’action Hopium ce lundi. Le titre du spécialiste français des véhicules haut de gamme à hydrogène pour les particuliers bondit, prenant plus de 30% à 22,10 euros vers 11h20. Sur l’ensemble de 2022, la valeur reste néanmoins en baisse de 17% environ.

Hopium est porté par un important succès commercial, communiqué samedi, à la veille de la clôture du Mondial de l’Automobile de Paris. Le groupe a annoncé avoir conclu un protocole d’accord – une étape préliminaire avant une commande ferme – avec Crédit Agricole Consumer Finance, la branche de crédit à la consommation de la banque mutualiste.

Un montant de 1,2 milliard d'euros

Ce protocole d’accord porte sur 10.000 exemplaires du modèle Machina, la berline d’Hopium, dont la production est prévue à compter de 2025. Sur la base d’un prix de 120.000 euros par berline, la commande prévisionnelle se chiffrerait autour de 1,2 milliard d’euros, a indiqué dans un communiqué le président du conseil d’administration d’Hopium et ex-ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"Belle annonce pour la start-up créée en 2019 par le pilote français Olivier Lombard et qui a retenu le mois dernier un terrain de 35 hectares pour édifier son usine d'assemblage et un centre de R&D à Douains dans l’Eure", apprécie Invest Securities, qui rappelle néanmoins qu’il s’agit à ce stade "d’une intention d’achat et non d’une commande ferme".

Hopium avait ouvert les précommandes pour sa Machina la semaine dernière, et avait indiqué tabler sur 3.000 à 4.000 précommandes au total. Cette prévision n’incluait évidemment pas les intentions d’achat de Crédit Agricole Consumer Finance annoncées samedi.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse