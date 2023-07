Hopium : En graves difficultés financières, le constructeur auto Hopium placé en redressement judiciaire

(BFM Bourse) - Le spécialiste des véhicules à hydrogène a annoncé son placement en redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois. En parallèle, Hopium a signé un nouvel accord avec son partenaire Atlas Special Oportunities pour financer son activité sur les 12 prochains mois.

Compte tenu de la situation financière d'Hopium, la demande de suspension de son cours jeudi avant l'ouverture des marchés n'augurait rien de bon. Les raisons d'une telle demande ont été détaillées vendredi matin, dans un nouveau communiqué de presse.

Le constructeur de voitures à hydrogène, parfois comparé à Tesla dans son approche de rupture technologique, a annoncé son placement en redressement judiciaire. Cette procédure visant à permettre la poursuite de l'activité, l'apurement de ses dettes et la réorganisation de la société, dans le cadre d'un plan de continuation qui sera présenté à l'issue d'une période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 19 janvier 2024. Cette période peut être renouvelée pour 6 mois.

Cette procédure place la société Hopium sous la protection du tribunal de commerce de Paris et les dettes antérieures au 19 juillet sont ainsi gelées. "Ces dettes seront remboursées dans le cadre du plan de continuation que la société entend soumettre au tribunal durant la période d'observation", explique Hopium.

C'est que la société dépense beaucoup et ne rentre pas d'argent dans les caisses. Et c'était encore le cas en 2022. Les charges d'exploitation ont en effet pris une trajectoire inquiétante pour bondir de 9,4 millions d'euros en 2021 et atteindre ainsi 24,9 millions d'euros l'an passé. A côté, la start-up n'a toujours pas dégagé le moindre euro de chiffre d'affaires. Le bilan de la société témoigne des difficultés rencontrées par Hopium. Au 31 décembre 2022, le groupe affiche des capitaux propres négatifs de 10,4 millions d'euros et une trésorerie de -1,3 million d'euros, contre respectivement 9,3 millions d'euros et 4,9 millions d'euros au titre de l'exercice précédent.

12 mois de visibilité supplémentaire

Dans cette situation financière précaire, le groupe avait ainsi mis en place en septembre 2022 un financement sous forme d'obligations convertibles en actions , - donc dilutifs pour les actionnaires existants - avec Atlas Special Opportunities. Dans le communiqué publié ce jour, Hopium rappelle à ce titre que "les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société" dès lors que ces obligations sont converties en actions.

Dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire, Hopium a indiqué avoir également signé un avenant à ce contrat de financement obligataire convertible conclu avec son partenaire financier. Cet avenant porte donc le montant nominal brut maximum de la ligne de financement à hauteur de 25 millions d'euros, soit une capacité de tirage supplémentaire d'un montant nominal de 3,5 millions d'euros qui s'ajoute aux 10 millions d'euros non encore utilisés par le constructeur automobile.

Avec l'accord annoncé ce jour, Hopium a porté sa capacité de financement maximum à 13,5 millions d'euros, un montant qui prend en compte les précédents tirages. A ce jour, Hopium a en effet procédé à 4 tirages sur sa ligne de financement pour un montant nominal total de 11,5 millions d'euros. Dans le détail, 632 obligations convertibles représentant un montant nominal de 6,32 millions d'euros ont été converties en actions, et le reste, représentant 5,18 millions d'euros n'ont pas encore été converties.

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 1.150 obligations convertibles, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,711% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 19 juillet 2023 de 14.189.444 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 19 juillet 2023 de 0,920 euro, et d'une création de 5.770.301 actions).

Cette somme est destinée à couvrir les besoins en financement de la société sur les 12 prochains mois, soit jusqu'en juillet 2024. Ces fonds vont aussi être nécessaires à Hopium pour développer sa pile à combustible jusqu'au niveau technologique TRL6, soit au niveau démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif.

Début avril, Hopium avait en effet annoncé une nouvelle feuille de route consacrant son recentrage stratégique sur le développement de sa pile à combustible. L'entreprise a ainsi prévu d'organiser ses activités autour de deux pôles: Hopium Technologies, qui développe la pile à combustible à destination du marché professionnel, et Hopium Automotive, dont la vocation est de développer une gamme de véhicules à hydrogène grand public, dont l'Hopium Machina.

Une action en chute libre

Avec cette organisation bicéphale, la jeune pousse compte dégager ses premiers revenus dès 2025. Elle espère en effet lancer la "pré-commercialisation de son système à pile dès 2024 parallèlement à son industrialisation, et d'en débuter la phase de commercialisation en 2025". De son côté, le développement de la Machina a été mis entre parenthèses, la société ne s'étant plus engagée sur une date de sortie, alors qu'Hopium prévoyait de la commercialiser en 2025.

La cotation de la société, suspendue jeudi sur un dernier cours de 0,90 euro, a repris vendredi. Mais cette reprise de cotation s'avère compliquée. Le titre Hopium affiche pour le moment une baisse de 55,6% après l'annonce du placement de la société en redressement judiciaire. Mais le titre n'a pas coté librement très longtemps et est encore réservé pour des raisons techniques à 12h30. La société a perdu plus de 87% depuis le début de l'année compte tenu de la difficulté d'Hopium à faire émerger son projet de voiture à hydrogène pour les particuliers.

Deux ans auparavant, la situation était plus radieuse, le titre était à son zenith boursier et avait même atteint un plus haut historique à 42 euros, le 29 juin 2021. Une flambée boursière qui était à la hauteur des espoirs mis sur cette société décrite comme le Tesla français. Elle avait été introduite par cotation directe à un euro sur Euronext Access le 23 décembre 2020, avant un transfert sur Euronext Growth, l'échelon supérieur le 20 janvier 2022.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse