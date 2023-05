Hopium : Le constructeur de voitures à hydrogène Hopium dispose d'assez de fonds pour tenir jusqu'en août

(BFM Bourse) - En grande difficulté, le spécialiste des véhicules à hydrogène annonce des comptes 2022 dégradés. Hopium profite de cette publication pour faire un point sur sa situation et plus aucun calendrier n'est avancé pour la sortie de la Machina.

L'exercice passé a été semé d'embuches pour Hopium. A l'origine de la Machina, voiture haut-de-gamme française à hydrogène, la jeune société fondée par l'ancien pilote automobile Olivier Lombard a publié des comptes 2022 fortement dégradés. La start-up peine à faire émerger son projet de voiture à hydrogène pour les particuliers. Et les comptes présentés samedi témoignent des difficultés du concepteur de la Machina qui avait pourtant tapé dans l'oeil de Crédit Agricole Consumer à l'issue du dernier Mondial de l'automobile, en octobre 2022.

Depuis ce gros coup de projecteur, la situation s'est violemment dégradée pour Hopium. Les charges d'exploitation ont en effet pris une trajectoire inquiétante pour bondir de 9,4 millions d'euros en 2021 à 24,9 millions d'euros l'an passé. Le groupe explique ce dérapage par une forte hausse des charges de personnel, qui ont flambé de 309,6% à 13,5 millions d'euros.

A côté, les "autres achats et charges externes" ont doublé pour ressortir à 9,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, contre 4,3 millions d'euros en 2021. Ces charges englobent le développement des prototypes de l'Hopium Machina, intégrant la réalisation du concept car, la structuration de la société et la recherche de financements.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi pour l'exercice à -20,9 millions d'euros, compte tenu de l'explosion des charges décrites un peu plus haut. Et le bas du compte de résultats n'a pas non plus fière allure. Sur l'année écoulée, la société a encore un peu plus creusé ses pertes à 23,8 millions d'euros l'an dernier, contre un résultat net déjà négatif à hauteur de 8 millions en 2021.

Là où le bât blesse, c'est qu'Hopium n'a toujours pas dégagé la moindre euro de chiffre d'affaires. Les premières ventes de sa Machina ne sont attendues qu'en 2025. Et dans l'intervalle, la société devra financer la construction de son usine qui sera en mesure de produire 20.000 véhicules par an.

Des difficultés financières

Hopium dépense beaucoup et ne rentre pas d'argent dans les caisses. Le bilan de la société témoigne des difficultés rencontrées par Hopium. Au 31 décembre 2022, le groupe affiche des capitaux propres négatifs de 10,4 millions d'euros et une trésorerie de -1,3 million d'euros, contre respectivement 9,3 millions d'euros et 4,9 millions d'euros au titre de l'exercice précédent.

Les caisses sont donc vides pour Hopium. Pour se maintenir à flot, la société va tirer sur sa ligne de financement en obligations convertibles qui a été conclue avec la société Atlas. Celle-ci représente une capacité de financement maximum de 11,1 millions d'euros, un montant qui prend en compte les précédents tirages. Son utilisation reste conditionnée à une dérogation de la part d'Atlas concernant la clause contractuelle relative au montant de la capitalisation boursière. Hopium prévient qu'elle a l'intention de procéder "très prochainement" à un quatrième puis un cinquième tirage qui permettraient à la société de disposer de financements jusqu'à fin août 2023.

Parmi les autres sources de financement dont dispose Hopium, la société a obtenu en février dernier une aide de 2 millions d'euros de la part de la Région Normandie ainsi qu'une ligne de financement d'un montant brut maximum de 50 millions d'euros conclue avec la société LDA. La société ne compte pas mobiliser cette ligne de financement "compte tenu de l'effet dilutif cumulé et de l'incompatibilité des tirages avec la ligne Atlas".

"Un ajustement de la structure des charges"

Signe que les temps sont durs pour Hopium, la société s'est donné comme mission pour 2023 d'ajuster sa structure des charges. Elle a déjà opéré une cure d'amaigrissement dans ses effectifs. Après avoir mis les bouchées doubles dans ses recrutements, la jeune entreprise va se séparer d'une trentaine de collaborateurs dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, pour ramener ses effectifs à un niveau compris entre 90 et 100 personnes à fin avril dernier.

Alors pour remettre du carburant dans le moteur, Hopium a annoncé début avril une nouvelle feuille de route consacrant son recentrage stratégique sur le développement de sa pile à combustible. L'entreprise a ainsi prévu d'organiser ses activités autour de deux pôles: Hopium Technologies, qui développe la pile à combustible à destination du marché professionnel, et Hopium Automotive, dont la vocation est de développer une gamme de véhicules à hydrogène grand public, dont l'Hopium Machina.

Avec cette organisation bicéphale, la jeune pousse compte dégager ses premiers revenus dès 2025, avec le lancement d'une pré-commercialisation de son système à pile dès 2024 parallèlement à son industrialisation, et de débuter la phase de commercialisation en 2025.

De son côté, le développement de la Machina n'est pas abandonné. Il est juste mis en sourdine mais la société ne s'engage plus sur une date de sortie, alors qu'Hopium prévoyait de la commercialiser en 2025. "Cependant, compte tenu des discussions en cours avec différents partenaires, et les options et optimisations qui pourraient en découler, la société présentera le calendrier définitif de la sortie du modèle Machina à l'issue de ces discussions", explique Hopium.

Rien n'est encore gagné et il reste du chemin à Hopium avant de dégager ses premiers revenus avec sa pile à combustible. Le déploiement de cette nouvelle feuille de route sera toutefois conditionnée à l'aboutissement des discussions qui sont actuellement en cours avec des partenaires "capables d'accompagner" la société et dont les résultats seront communiqués au marché "dès que possible".

Le titre du spécialiste français des véhicules haut de gamme à hydrogène pour les particuliers bondit, prenant plus de 16% à 1,80 euro vers 17h00. Sur l’ensemble de 2023, la valeur reste néanmoins en baisse de 73% environ, avec un plus bas inscrit à 1,42 euro en fin de semaine la semaine dernière.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse