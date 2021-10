Home depot : Nomme un nouveau vice-président exécutif

(CercleFinance.com) - Home Depot a annoncé aujourd'hui la nomination de John Deaton en tant que vice-président exécutif chargé de la chaîne d'approvisionnement et du développement de produits, à compter du 1er novembre 2021.



John Deaton travaille depuis 14 ans chez Home Depot, où il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la chaine d'approvisionnement, le développement de produits et, plus récemment, dans les opérations de vente au détail.



John Deaton succédera à Mark Holifield qui quitte l'entreprise après y avoir travaillé 15 années.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel