Home depot : Lancement d'un fonds de capital-risque

(CercleFinance.com) - Home Depot annonce lancer Home Depot Ventures, un fonds de capital-risque doté de 150 millions de dollars qui examinera les possibilités d'investissement dans des entreprises à divers stades de développement, en particulier celles en démarrage.



Ce fonds vise à investir dans des entreprises qui font progresser la capacité de Home Depot à 'offrir une expérience d'achat interconnectée transparente, à développer des capacités nouvelles et différenciées et à étendre sa position de fournisseur à faible coût'.



