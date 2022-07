Hiolle industries : Le groupe familial dépasse les 90%

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Hiolle a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 juin, le seuil de 90% des droits de vote, puis le 1er juillet, celui de 90% du capital de Hiolle Industries et détenir, au 1er juillet, soit 90,31% du capital et 93,10% des droits de vote.



Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions Hiolle Industries dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Hiolle Développement, principal membre du concert familial.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel