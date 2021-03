Hexaom : Le constructeur de maisons Hexaom proche du milliard d'euros de revenus en 2021

(BFM Bourse) - La cote de l'ex-Maisons France Confort s'apprécie vivement jeudi à l'annonce de très bons résultats 2020, permettant la reprise du versement d'un dividende. Constant que l'activité reste très bien orientée sur le début 2021, le groupe s'attend à une nouvelle croissance cette année.

Rebaptisé Hexaom en 2019 à l'occasion de son centenaire, l'ex-groupe Maisons France Confort continue à l'entame de son second siècle de démontrer les qualités de résilience et de dynamisme qui lui ont permis de prospérer jusqu'ici, en dépit de l'impact de la crise sanitaire et économique.

Le plus ancien constructeur français de maisons individuelle -dirigé familialement depuis cinq générations- qui a enregistré une augmentation de 4,8% de son activité en 2020 à 881,8 millions d'euros, ainsi qu'annoncé le 24 février, a présenté mercredi après Bourse le détail des résultats audités pour l'exercice écoulé. Malgré la crise, le groupe a encore amélioré sa rentabilité, grâce à une contribution positive de chaque activité, y compris la promotion dans laquelle Hexaom s'est lancé plus récemment.

"Dans un contexte de crise, Hexaom a pu s’adapter rapidement grâce à son business model résilient basé sur la variabilité de ses coûts, sur la réactivité de ses unités opérationnelles décentralisées et proches du terrain ainsi que sur l’engagement exceptionnel de ses collaborateurs rassemblés autour des valeurs fortes du groupe", fait valoir la société.

Boom de la rénovation des bâtiments

En termes chiffrés, cela se traduit par une progression de 7% du résultat opérationnel à 29,1 millions d'euros, soit une marge qui passe de 3,2% à 3,3%.

Le résultat opérationnel de l’activité historique, la construction de maisons, a atteint 25,5 millions d'euros (soit un taux de marge maintenu à 3,7%), tandis que les nouveaux métiers jouent à plein leur rôle de relais de croissance.

Après un rebond exceptionnel de son activité sur le second semestre, l’activité de rénovation (notamment thermique) sur laquelle le groupe s'est progressivement positionné à partir de 2010 et le rachat de Rénovert a nettement amélioré son résultat opérationnel à 2,7 millions d'euros soit une marge de 1,7%. L’activité de promotion immobilière (entamée en 2018 via Hibana) a pour la première fois atteint l’équilibre, en ligne avec le plan de marche. L'activité d'aménagement foncier a quant à elle contribué pour 1 million d'euros (une marge de 9,6% contre 7,5% en 2019).

Le résultat net consolidé d'Hexaom est finalement ressorti à 19,7 millions d'euros, en progression de 6,5%, correspondant à un bénéfice net par action de 2,91 euros par action contre 2,75 euros à fin 2019.

Le retour du dividende

La structure financière demeure très solide avec des capitaux propres (part du groupe) de 207,8 millions et toujours une situation d'excédent de trésorerie sur dette, soit une trésorerie nette de 29,5 millions d'euros, comme prévu en retrait par rapport au solde de 49,1 millions détenu fin 2019 du fait des opérations de croissance externe réalisées l'an dernier et d’une augmentation du besoin en fonds de roulement dans le cadre du développement de l’activité promotion.

Au regard de "la solidité de sa structure financière et de la robustesse des fondamentaux du groupe", le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 27 mai la distribution d’un dividende de 1,17 euro par action, après avoir renoncé à verser l'an dernier le dividende de 1,10 euro initialement prévu au titre de l'exercice 2019.

Estimant que la crise économique et sanitaire lui a permis de faire la preuve de la résilience de son modèle économique, et observant une "très bonne orientation des prises de commandes sur les premiers mois de l’année", Hexaom anticipe la poursuite de la croissance de son activité en 2021. Cette croissance, principalement tirée par les nouveaux métiers, devrait permettre l’atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires "proche du milliard d’euros" à fin 2021.

La publication ne fait que "conforter notre opinion positive du dossier", apprécie Florian Cariou, analyste chez Midcap Partners. "La perspective d'accélération de la croissance du groupe dès cette année reste sous-valorisée", estime-t-il. Relevant son objectif de cours de 45 à 48 euros, le bureau d'études réitère son conseil d'achat sur le titre. Message qui passe bien auprès du marché, avec un rebond de 5,3% du cours vers 10h30 à 41,70 euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse