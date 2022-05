Hexaom : Hausse de 13% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Hexaom publie ce soir un chiffre d'affaires de 260,6 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette croissance est tirée tout particulièrement par la Constructions de Maisons (+13,9%, à 204 ME), la Rénovation BtoC (+3,6%, à 37,4 ME) et l'Aménagement foncier(+145,1%, à 6,4 ME).



'Pour 2022, du fait des excellentes performances commerciales enregistrées sur l'ensemble de l'exercice 2021, et malgré un allongement des délais de construction, la production du Groupe devrait s'afficher une nouvelle fois en croissance', estime le groupe qui vise à gagner des parts de marché et à renforcer son positionnement de généraliste de l'habitat dans l'Hexagone.



Hexaom ajoute qu'il restera 'très vigilant' sur le maintien de ses marges dans un environnement conjoncturel marqué par des tensions sur les matériaux et la sous-traitance (inflation et disponibilité) et dans un contexte d'application de la nouvelle réglementation RE 2020.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.