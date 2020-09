Hexaom : Des résultats encourageants malgré la crise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hexaom a enregistré un CA de 398,7 millions d'euros au premier semestre, en recul de 4,6% par rapport à 2019. A périmètre constant, l'activité affiche un retrait de 7%, dans un contexte marqué par le confinement. Le groupe est toutefois parvenu à résister à la crise, notamment grâce à l'activité de construction de maisons individuelles dont les chantiers ont pu démarrer rapidement.



Le résultat net du semestre s'établit à 3,9 ME, soit une rentabilité nette de 1,0% contre 1,7% l'an dernier. Au 30 juin 2020, la structure financière est solide avec des capitaux propres à 199,7 ME, une trésorerie active de 141,0 ME et un endettement de 92,4 ME.



Le Groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser, avec un an de décalage, un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur HEXAOM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok