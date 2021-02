Hexaom : Croissance de l'activité dans tous les métiers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au 4e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Hexaom s'établit à 271,1ME, en hausse de 12,8% par rapport à la même période un an plus tôt, porté par la croissance de tous les métiers du groupe: Construction de maisons (+4%); Rénovation (+16,7%) et Promotion et Aménagement (+419,4%).



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires atteint 881,3 ME, en hausse de 4,7%, là encore porté par la croissance des métiers Construction de maisons (+0,1%), Rénovation (+7,5%) et Promotion et Aménagement (+462,3%).



S'appuyant sur le bon niveau de carnet de commande dans ses trois métiers et l'intégration en année pleine du Groupe Claimo, Hexaom estime que la production devrait rester bien orientée en 2021, hors évolution significative des mesures imposées par la crise sanitaire pouvant entraîner un ralentissement de l'activité.



