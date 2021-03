Hexaom : Croissance dans tous les métiers du groupe en 2020

(CercleFinance.com) - Hexaom publie un chiffre d'affaires de 881,8 ME au titre de l'exercice 2020, soit une hausse de 4,8% par rapport à l'exercice précédent. La société souligne une croissance de l'activité 'sur tous les métiers du groupe'.



Dans ce contexte, le résultat opérationnel progresse de 7%, à 29,1 ME, et le résultat net de 6,5%, à 19,7 ME.



'La structure financière demeure très solide avec des capitaux propres part du Groupe qui s'élèvent à 207,8 ME et une trésorerie active de 171,8 ME', souligne le groupe.



Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 27 mai 2021 la distribution d'un dividende de 1,17 euro par action.



Hexaom anticipe la poursuite de la croissance de son activité en 2021, une croissance qui devrait être principalement tirée par les nouveaux métiers du Groupe et qui pourrait permettre d'atteindre un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros à fin 2021.





