Hermes intl : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel confirme dans son analyse du jour son conseil Conserver sur la valeur mais relève son objectif de cours à 1 730 E (contre 1 700 E).



' Notre chiffre d'affaires et notre EBIT 2023-24E pour Hermès restent globalement inchangés. Nous prévoyons une croissance organique des ventes de +15% au 1T23 (+94% sur quatre ans) contre +23% au 4T22 (+75% sur quatre ans) ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste estime qu'Hermès offre les meilleurs fondamentaux de son secteur, une forte notoriété de la marque sur les marchés traditionnels et émergents et une résilience éprouvée en période de récession.



' Mais l'action semble être évaluée à la perfection à 54 fois le ratio cours/bénéfice 2023E, selon nos nouveaux chiffres ' rajoute Stifel.



