Hermes intl : Oddo relève ses prévisions sur le 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Oddo indique que la demande est restée très forte pour les créations du groupe au 3ème trimestre.



L'analyste relève ses prévisions sur le 3ème trimestre (croissance 2 ans à 30% contre 25%) mais laisse ses prévisions annuelles inchangées.



' La très bonne tenue avérée de l'Europe et des USA sur le T3 nous conduit à remonter notre prévision de CA de 2 114 ME à 2 191 ME pour refléter une croissance à 2 ans qui à +30% - contre +25% précédemment - décélère très peu par rapport au +33% publié sur le T2 ' indique Oddo.



' Au final, nos nouvelles estimations annuelles de CA/EBIT/BPA 2021/2022/2023 ne varient quasiment pas. Nous tablons toujours sur une croissance moyenne annuelle 2020- 2022 des revenus voisine de 12% à tcc. ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur la valeur et maintient son objectif de cours à 1300 E. ' Le groupe reste parmi les mieux placés de l'industrie à ce stade '.



