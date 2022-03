Hermes intl : Goldman Sachs abaisse ses prévisions de ventes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs s'attend désormais à une croissance des ventes de 9,3% en 2022E (contre 10,4% précédemment), reflétant les contraintes d'approvisionnement.



L'analyste estime que les contraintes d'approvisionnement pourrait faire peser un risque sur ses prévisions. Hermès prévoit une croissance annuelle moyenne en volume de 6 à 7% pour la maroquinerie.



' Nos estimations de ventes absolues diminuent de 2% par an en moyenne sur l'horizon 2022-32E. Nous augmentons nos hypothèses de marge EBIT à court terme (par exemple 39,4% en 2022E contre 37,0% auparavant) afin de refléter la base plus élevée en 2021 (39,4%) mais nos hypothèses de marge à long terme restent globalement inchangées ' rajoute Goldman Sachs.



L'objectif de cours diminue de 2%, passant de 1 250 E à 1 230 E, conformément à la modification des prévisions de rentabilité et de flux de trésorerie disponible à long terme.



Le bureau d'analyse maintient sa recommandation à la vente sur le titre.



