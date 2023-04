Hermes intl : Après LVMH, Hermès annonce à son tour des ventes stratosphériques

(BFM Bourse) - A l'image de son rival LVMH, le sellier de luxe a publié des ventes trimestrielles supérieures aux attentes. Le titre Hermès évolue à son zénith, non loin du seuil des 2.000 euros.

Les entreprises françaises du luxe se portent comme un charme et ont la cote en Bourse. Jeudi, les investisseurs ont applaudi la performance de LVMH qui a démarré le bal des publications de la meilleure des manières. Le géant du luxe a pulvérisé les attentes, à l'occasion de son point d'activité dévoilé mercredi soir, avec une croissance de 17% sur les trois premiers mois de l'année.

D'ailleurs, le titre du groupe de Bernard Arnault a inscrit un nouveau record historique à l'ouverture des échanges de vendredi matin (894,50 euros) tout comme Hermès qui vient de dévoiler une activité très robuste au titre des premiers mois de l'année 2023. Son titre évolue désormais aux portes des 2.000 euros, et a inscrit dès les premiers échanges un plus haut historique à 1.984,60 euros. Le groupe a franchi la semaine dernière le seuil des 200 milliards d'euros de capitalisation quand LVMH dépasse allégrement les 400 milliards, faisant de la société le premier locataire du CAC 40.

Les performances du sellier de luxe sont saluées par le marché (+1,2%), même si l'accueil est plus timoré que celui réservé à la prestation de LVMH dont l'action avait progressé de 5,7% jeudi. Dans sa note consacrée au sellier de luxe, Deustche Bank apporte un élément de réponse : "nous pensons que le marché s'attend déjà à une forte performance et, étant donné le multiple élevé, nous nous attendons à une réaction plus limitée du cours de l'action". D'ailleurs, après les résultats de LVMH, Hermès avait déjà pris 3,07% jeudi, les investisseurs anticipant déjà de bons résultats.

Un trimestre "dans la continuité des résultats de 2022"

Le bureau d'études salue tout de même la "forte performance" trimestrielle réalisée par le sellier de luxe. Au premier trimestre, les ventes de la société ont dépassé les attentes à 3,38 milliards d'euros, en hausse de 23% en données publiées et de 22% à taux de changes constants. Le consensus compilé par Factset attendait, en effet, un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros.

"Le premier trimestre 2023 s'inscrit dans la continuité des bons résultats de 2022", déclare Axel Dumas, le gérant du sellier-maroquinier. Le chiffre d'affaires 2022 d'Hermès avait dépassé pour la première fois les 10 milliards d'euros, grâce à la nette progression de ses ventes en Chine.

Hermès se félicite du dynamisme de son activité dans toutes les zones géographiques où le groupe est présent et dans tous ses métiers. Le réseau du sellier de luxe a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins et le renforcement des ventes en ligne. L’activité a progressé de 23% à taux de change constants, dans les magasins du groupe et les ventes en gros (+26%) ont bénéficié du rebond des ventes aux voyageurs

Dans le détail, les ventes en zone Amériques ont en effet bondi de 19,2% à taux de change constants, à 556 millions d'euros. La croissance dans cette zone "reflète une demande toujours forte parmi les consommateurs américains les plus fortunés", note Deustche Bank.

Cité par l'AFP, Éric du Halgouët, directeur général finances du sellier, observe des tendances toujours favorables aux Etats-Unis, et "n'a pas noté de fléchissement [dans le pays pour l'instant avec une clientèle locale très fidèle", lors d'une conférence téléphonique aux journalistes. Alors que le groupe LVMH a fait part d'un fléchissement de la demande dans le pays, Hermès indique toutefois rester "vigilant" sur les tendances macroéconomiques.

L'Asie hors Japon en progression de 22,5% à taux de change constants, portée par "un très bon Nouvel An chinois" poursuit sa forte dynamique en Grande Chine et dans l'ensemble de la région, notamment à Singapour, en Thaïlande et en Australie. "L'Asie a été fort comme prévu", ajoute le bureau d'études. Les ventes en Europe progressent quant à elles de 23,9%, en particulier au Royaume-Uni et en Italie, tirées par la hausse des flux touristiques.

Le cœur de métier, en grande forme

Du côté des divisions du groupe, l'activité du pôle maroquinerie-sellerie, cœur de métier d'Hermès, progresse de 18,5% (à taux de change constants) à 1,4 milliard d'euros. "La croissance de la maroquinerie à +19% est largement supérieure aux attentes, ce qui devrait soutenir les prévisions de marges mais soulève quelques inquiétudes quant à la capacité pour la fin de l'année", abonde Deustche Bank.

Pour répondre à une explosion de la demande, Hermès a inauguré début avril une nouvelle maroquinerie dans l'Eure. Le groupe étudie quatre autres projets de manufactures à Tournes-Cliron (Ardennes), Riom (Puy de Dôme), L'Isle-d'Espagnac (Charente) et Loupes (Gironde). Concernant les autres divisions du groupe, le métier vêtement et accessoires progresse de 34,4%, le métier soie et textiles de 19,6%, le parfum et la beauté de 6,1% et l'horlogerie de 24,6%.

Fidèle à sa tradition, le groupe n'a donné aucune perspective chiffrée. Hermès s'est contenté de confirmer sa perspective de moyen terme d’un "objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux", dans un contexte d'incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires.

"Le groupe aborde l’année 2023 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle" ajoute Hermès en guise de perspectives.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse