Hdf energy : Le spécialiste de l'hydrogène vert HDF réussit ses premiers pas en Bourse

(BFM Bourse) - Pionnier dans le développement d’infrastructures permettant la production d’électricité continue ou à la demande à partir d’hydrogène issu d’énergies renouvelables (éolien ou solaire), Hydrogène de France fait une entrée remarquée sur le marché.

Le vif succès rencontré par le placement global lancé par HDF le 10 juin dernier -avec une offre sursouscrite 1,7 fois- ne se dément pas ce jeudi sur le compartiment B d'Euronext où le titre du spécialiste est coté depuis ce jeudi matin. Peu après 14h30, il enregistre une progression de 5,3% à 32,7 euros, après que son prix a déjà été fixé en haut de la (large) fourchette indicative allant de 22,95 à 31,05 euros. Le groupe affiche ainsi une valorisation boursière proche de 450 millions d'euros.

Créée en 2012, Hydrogène de France ambitionne de devenir un "leader dans le développement de centrales de production d'électricité continue ou à la demande, à partir d'hydrogène et d'énergies solaires et éoliennes" selon les termes de son fondateur et PDG Damien Havard, qui détient 45,7% du capital à l'issue de l'opération sur une base pleinement dilué - contre 72% auparavant. En levant 132,2 millions d'euros (après exercice de la clause d’extension, montant pouvant être porté à 152 millions d'euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation consenti à Bryan Garnier), la société "s’est dotée des moyens financiers pour accélérer son développement sur le marché de l’hydrogène-électricité, en plein essor dans toutes les régions du globe" ajoute le dirigeant.

L’offre de HDF a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, parmi lesquels Rubis, le spécialiste français des infrastructures de stockage et de distribution d'énergie qui a participé à hauteur de 50 millions d’euros à l'opération. Toujours sur une base diluée, le groupe détiendra près de 17% du tour de table si Bryan Garnier exerce l'intégralité de sa clause. Son titre avance de 0,9%. HDF avait par ailleurs sécurisé 10 millions d'euros auprès de Teréga Solutions, qui devient actionnaire du groupe à hauteur de 3,4%.

Deux partenariats de long terme

Le spécialiste de l'hydrogène vert a récemment noué des partenariats stratégiques avec ces deux groupes. Conclu pour une durée de sept ans, celui avec Rubis prévoit notamment que HDF lui accorde la priorité pour investir jusqu'à une majorité du capital des sociétés projets que la société envisage de développer en Europe, dans les Caraïbes et en Afrique, étant précisé qu'à l'issue de la 5e année du protocole d'accord, HDF pourra faire le choix d’investir majoritairement dans les projets.

Quant au protocole d'accord conclu pour une période de cinq ans avec Teréga, il "a pour objectif de promouvoir et favoriser le déploiement de la chaîne de valeur hydrogène par la mise en œuvre d’une stratégie conduisant à identifier et développer des projets hydrogène nationaux et territoriaux pour lesquels HDF développe ses solutions Renewstable (qui associent panneaux photovoltaïques et une pile à combustible, NDLR) et HyPower (produisant une électricité à la demande à partir d'un gazoduc ou d'un site de production d'hydrogène, NDLR) et Teréga Solutions propose ses solutions de transport, stockage et livraison de l’hydrogène pour des applications industrielles ou de mobilité" précise le communiqué.

Parmi les autres principaux actionnaires du groupe à l'issue de l'opération, la holding Kefen détiendra près de 12% du capital. Le flottant sera de 15,6%.

