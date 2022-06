Hdf energy : Intégré au segment Euronext Tech Leaders

(CercleFinance.com) - Hydrogène de France (HDF Energy) annonce sa sélection par Euronext pour intégrer le nouveau segment Euronext Tech Leaders, un segment 'consacré aux entreprises technologiques leader sur leur marché et à forte croissance'.



Le segment Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les chefs de fil de leur marché, d'une capitalisation minimum de 300 millions d'euros.



Ce segment complète l'offre Tech existante d'Euronext et vise à renforcer l'attractivité du secteur Tech européen, ainsi qu'à servir de catalyseur pour la prochaine génération de leaders Tech.



