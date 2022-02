Haulotte group : Vise une croissance des ventes de plus de 20%

(CercleFinance.com) - Haulotte enregistre un chiffre d'affaires de 140,5 ME au 4ème trimestre 2021, en hausse de +24% par rapport au trimestre précédent et de +21% par rapport au dernier trimestre de 2020.



Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 495,8 ME en 2021, contre 439,6 ME en 2020, soit une hausse de +13%.



' Haulotte aborde l'année 2022 avec un niveau de carnet de commandes historique dans un marché toujours aussi dynamique. Dans ce contexte, malgré la persistance des tensions concernant l'approvisionnement de certains composants, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes supérieure à +20% pour 2022 ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel