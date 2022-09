Haulotte group : Résultat net divisé par deux au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Haulotte publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net divisé par deux à 2,2 millions d'euros et une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) de -0,3% des ventes, contre +4,7% un an auparavant.



Le fournisseur de nacelles élévatrices explique avoir été fortement impacté par l'inflation du prix des composants, de l'énergie et des transports, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 19% à 289,1 millions (+15% à taux de change constant, hors IAS29).



Porté par un carnet de commandes historique toujours en hausse, Haulotte confirme ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires supérieures à +20%, mais il n'est pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante annuelles.



