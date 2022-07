Haulotte group : Obtient un Prêt Garanti par l'Etat de 96 ME

(CercleFinance.com) - Haulotte a sollicité l'ensemble des prêteurs de son crédit syndiqué ainsi que BPI France pour l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat de 96 ME.



Ce prêt sera garanti à hauteur de 90% par l'Etat Français, avec une maturité d'un an, et une option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles (soit juin 2028).



Alexandre Saubot, Directeur Général Délégué du Groupe Haulotte, a déclaré: ' Ce financement permet de sécuriser la trésorerie du Groupe pour faire face à un contexte opérationnel qui demeure compliqué, tout en conservant la faculté de saisir les opportunités actuelles et à venir d'un marché dynamique'



