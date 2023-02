Gtt : Les prévisions du fabricant de membranes cryogéniques GTT grippent le marché

(BFM Bourse) - La prévision de résultat brut d'exploitation s'avère inférieure aux attentes des analystes. Mais le carnet de commandes du groupe lui assure une forte visibilité sur les années à venir.

Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport de gaz naturel GTT a connu une année 2022 de tous les records en termes de prises de commandes.

"Avec 162 commandes de méthaniers, deux commandes d’éthaniers de grande capacité et une commande d’unité flottante de stockage et de regazéification, GTT réalise, en 2022, une performance commerciale exceptionnelle. La poursuite d’une forte demande de GNL, notamment en Europe, génère en effet des besoins supplémentaires de méthaniers", a expliqué son PDG, Philippe Berterottière, cité dans le communiqué du groupe.

"Par ailleurs, le marché du remplacement devrait prendre de l’ampleur au cours des prochaines années, notamment avec l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations environnementales", a-t-il ajouté. Le groupe a aussi signé un record pour les équipements de navires propulsés au GNL carburant, avec un total de 42 unités.

Résultats en légère baisse

Ces commandes, évidemment, ne se traduisent pas immédiatement dans les revenus du groupe. A titre d'exemple, les livraisons des 162 méthaniers commandés cette année s'étaleront entre le troisième trimestre 2024 et la fin 2028.

En conséquence, ses résultats financiers s'inscrivent en légère baisse par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,4% à 307,3 millions d'euros, en raison notamment d'une base de comparaison défavorable.

Le résultat opérationnel s'est contracté de 7,5% à 152,22 millions d'euros tandis que le résultat net se replie de 4,3% à 129 millions d'euros. "Les résultats sont bons et même supérieurs aux attentes", commente toutefois Nicolas Royot, analyste chez Portzamparc.

Vers des revenus record en 2024 puis 2025

Néanmoins, le titre GTT se replie de 5,4% ce vendredi à 15h, accusant l'une des plus fortes baisses du SBF 120.

"Il y a une déception au niveau de l'Ebitda [résultat brut d'exploitation, NDLR] 2023, qui est inférieur aux prévisions du consensus qui était peut-être trop élevées. Tous les bureaux d'études n'avaient pas intégré l'avertissement du début d'année sur le manque à gagner du groupe sur la Russie [pays dans lequel GTT a décidé d'arrêter ses activités, NDLR] qui retranche 35 millions d'euros à l'Ebitda", explique Nicolas Royot.

"Par ailleurs, il y a un effet mix négatif en 2023 avec de moindres revenus tirés des constructions de méthaniers, et davantage des nouveaux métiers (Services, Hydrogène, GNL carburant) structurellement moins bien margés", poursuit-il.

Pour 2023, GTT anticipe un chiffre d'affaires de 385 millions à 430 millions d'euros et un Ebitda compris entre 190 millions et 235 millions d'euros.

"Après la déception reste très ponctuelle. L'écoulement du carnet de commandes leur assure une très bonne visibilité, avec un chiffre d’affaires prévu pour 2024 et 2025 de plus 500 millions d'euros, ce qui constituera un plus haut historique", relativise Nicolas Royot.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse