Gtt : Après son retrait de Russie, le fabricant de membrane cryogénique GTT à la peine en Bourse

(BFM Bourse) - Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel annonce son retrait de Russie où le groupe était présent dans la conception de cuves. Cette sortie du pays aura "un impact financier principalement à compter de l'exercice 2023", précise GTT.

L'attaque de l'Ukraine a placé les entreprises historiquement implantées en Russie face à un dilemme: cesser tout simplement d'exercer ses activités dans le pays, rester sur place de façon à honorer des contrats en cours mais sans poursuivre aucun nouveau projet, ou faire à peu près comme si de rien n'était?

Si Bonduelle a encore une fois renouvelé sa position sur sa présence en Russie ne serait-ce que la veille, Société Générale, Renault et d'autres entreprises cotées tricolores ont en revanche annoncé leur départ du pays dans les mois qui ont suivi le début du conflit. Et c'est cette décision qui vient d'être prise par GTT.

Moins de 6% de son carnet de commandes

GTT prend donc ses distances avec la Russie, où elle était notamment engagée dans la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda), ainsi que dans la conception des cuves de trois Gravity Based Storage units (réservoirs sous-marins) pour la société Saren B.V, .la joint-venture entre la société italienne de recherche et forage pétrolier Saipem et la holding turque de sous-traitance Rönesans.

Le groupe français justifie ce retrait de Russie "à la suite d’une analyse approfondie des trains de sanctions européens N° 8 et 9 interdisant notamment les prestations d’ingénierie au bénéfice de sociétés russes".

Au 1er octobre 2022, GTT précise qu'un chiffre d’affaires de 74 millions d'euros restait à reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d’ici 2025 et de 12 millions d'euros au titre des réservoirs sous-marins d’ici 2027. Au total, l'exposition de GTT en Russie représente moins de 6% de son carnet de commandes.

"A compter du 8 janvier 2023, le contrat avec Zvezda sera suspendu et les interventions de GTT se limiteront, sur les deux méthaniers les plus avancés, à assurer la sécurité des projets et l’intégrité de la technologie, dans le respect des sanctions internationales en vigueur. S’agissant des projets de GBS [réservoirs sous-marins, NDLR], les modalités de départ de GTT sont en cours de finalisation" ajoute le fabricant de membrane cryogénique GTT.

L'arrêt des activités en Russie ne sera pas neutre sur les comptes de GTT. Le groupe prévient que ce retrait aura "un impact financier principalement à compter de l'exercice 2023". Le carnet de commandes de GTT n'inclura plus à l'avenir de projets en Russie. A compter de 2023, les objectifs annuels du groupe excluront le chiffre d'affaires et l'Ebitda (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) qui seraient générés par les dernières prestations en cours en Russie.

D'autres commandes en cours

Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié rappelle être engagé dans d'autres commandes en cours dans des chantiers navals asiatiques. Ces derniers portent sur six méthaniers brise-glace et deux unité flottante de stockage de gaz naturel liquéfié (FSU) qui sont destinées spécifiquement aux projets arctiques russes. A date, ces projets se "poursuivent normalement" souligne GTT. Au 1er octobre 2022, ces commandes représentaient pour GTT un chiffre d’affaires total s’élevant à 31 millions d'euros à reconnaître d’ici 2024.

"Enfin, huit méthaniers conventionnels commandés par des armateurs internationaux, en construction dans des chantiers navals asiatiques, sont également destinés aux projets arctiques russes, mais peuvent opérer dans tous types de conditions" ajoute le groupe qui se dit "sensible à l’évolution de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés et ses parties prenantes, dans le respect des sanctions internationales".

A la Bourse de Paris, l’action GTT avance à contre-courant de la tendance et cède 3,7% à 95,90 euros. Le titre du fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié a perdu jusqu'à 6,5% dans les premiers échanges en réaction à l'impact financier induit par ce retrait de Russie. Le groupe publiera ses résultats annuels 2022 le 16 février prochain.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse