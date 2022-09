Gtt : Engie poursuit son désengagement au sein du fabricant de membrane cryogénique GTT

(BFM Bourse) - Le groupe énergétique a vendu vendredi 2,2 millions d’actions du spécialiste des membranes cryogéniques à un prix de 115 euros par action. Le groupe dirigé par Catherine McGregor ne détient théoriquement plus que 5% de son capital.

Tout en douceur, au fil de l’eau, Engie se dirige vers une sortie totale de sa participation dans GTT (Gaztransport et Technigaz). Le groupe énergétique a franchi une étape supplémentaire vendredi en cédant un bloc de 2,2 millions d’actions représentant environ 6% du capital du fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels.

Le prix par action s’est inscrit à 115 euros, soit une décote de 4,4% par rapport au cours de clôture de GTT de jeudi soir. A la Bouse de Paris, l’action GTT se cale d'ailleurs autour de ce rabais, perdant 4,5% à 115,30 euros vers 10h40.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le produit de l’opération de 257 millions d’euros, environ, sera utilisé "pour les besoins généraux de l’activité d'Engie et pour financer la croissance future", a indiqué la société.

Une histoire de 36 ans

L’entrée au capital d’Engie date de 1986: à l’époque Gaz de France (l’ancien nom d’Engie avant 2015) avait pris une participation majoritaire de 51%, avant de la réduire à 40% en 1994.

Plus de 25 ans plus tard, le groupe avait décidé, en novembre 2020, que cette participation de 40,4% n’était plus stratégique, ouvrant la voie à une sortie progressive du capital. Engie a ainsi procédé à plusieurs transactions dans cette optique. L’ex-GDF a vendu 10% du capital en mai 2021, puis a émis le mois suivant des obligations échangeables en actions ordinaires GTT, mettant dans cette opération jusqu’à 10% du capital, en cas d’échange intégrale en actions GTT. En mars 2022, Engie a ensuite cédé 9% du spécialiste des membranes cryogéniques.

A l’issue de cette quatrième opération communiquée ce vendredi, Engie détiendrait donc encore 5% du capital, en cas d’échange intégral en actions pour les obligations émises en juin 2021.

Ce qui laisse donc planer encore au moins une opération de vente, certes réduite, sur l’action GTT. Cette potentielle dernière cession ne surviendra pas avant septembre 2023, Engie ayant pris un engagement de conservation de sa participation résiduelle d’un an.

Cette décision "marque le souhait d’Engie de poursuivre l’accompagnement de GTT dans la transition de sa recomposition actionnariale et de sa conviction dans les performances encore à venir de GTT", explique la société.

Un magnifique parcours boursier

"On aurait pu espérer qu’Engie vende l’intégralité de sa participation et non pas seulement 6%, surtout que la demande a été a priori forte pour cette opération et qu’ils avaient déjà cédé 10% lors d’une précédente opération. Histoire que le désengagement d’Engie soit derrière nous", souligne un intermédiaire financier.

La baisse de l’action de GTT de ce vendredi due à la cession du bloc d'actions d’Engie ne doit pas occulter l’excellent parcours boursier de la valeur qui s’adjuge 40,4% depuis le début de l'année, la deuxième plus forte progression du SBF 120 derrière Thales.

Le titre tire parti de l’essor du GNL et connaît une année extrêmement dynamique en termes de commandes. Sur les six premiers mois de 2022, le groupe a enregistré 88 commandes pour des méthaniers, vingt de plus que sur l’ensemble de 2021, et 38 commandes pour des navires propulsés au GNL contre 27 sur la totalité de 2021 qui était pourtant une année historique. "Personne n’aurait cru au début de l’année que leur dynamique serait aussi fort", juge l’intermédiaire financier.

D’autant que la réduction de la dépendance des pays européens au gaz russe passe par une hausse des importations de GNL, renforçant potentiellement par ricochet la dynamique de GTT à long terme. Selon Crédit Suisse ces importations ont progressé 63% sur un an depuis le début de l’année.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse