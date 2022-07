Gtt : En berne après ses semestriels

(CercleFinance.com) - GTT recule de près de 4% après l'annonce de niveaux de marge en retrait au premier semestre 2022 en comparaison annuelle, en raison de la baisse du chiffre d'affaires, en partie compensée par une réduction des coûts.



Le spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le GNL a réalisé un EBITDA de 79,7 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 144,2 millions sur les six premiers mois de 2022, en baisses respectives de 17,4% et de 12,7%.



Compte tenu de quelques retards dans les calendriers de construction des navires, GTT confirme ses objectifs annuels, tout en anticipant désormais d'atteindre la moitié inférieure de la fourchette qu'il avait indiquée en février dernier.



