Groupe flo : Signature d'un PGE

(CercleFinance.com) - Groupe Flo annonce la signature d'un contrat de crédit d'un montant de 35 millions d'euros, garanti par l'Etat à hauteur de 90%, avec un pool de banques françaises, prêt d'une maturité d'un an au 29 juin 2021 avec option d'extension jusqu'en juin 2026.



Ce prêt garanti par l'Etat (PGE) permettra au groupe de restauration de financer ses besoins de trésorerie afin de préserver ses activités et ses emplois en France, et d'accompagner la reprise progressive des activités.



