Groupe flo : Fait un point sur l'impact du COVID-19

(CercleFinance.com) - Le Groupe Flo annonce ce soir avoir constaté depuis début mars une baisse de chiffre d'affaires, en conséquence de la crise sanitaire liée au covid-19.



'Cette baisse, de l'ordre de 5% en cumul du 1er au 8 mars, s'est fortement accentuée pour atteindre une moyenne de 25% depuis le 9 mars en culminant à 40% le 14 mars', précise le groupe, dont les restaurants sont fermés conformément aux mesures décidées par le gouvernement.



'Pour faire face à l'absence de chiffre d'affaires du 15 mars au 15 avril 2020, le Groupe travaille d'ores et déjà sur de nouvelles mesures de réduction de coûts et d'investissements, incluant la mise en chômage partiel des collaborateurs privés d'activité. Dans ce contexte sans précédent, et en l'absence d'horizon défini de l'ampleur et de la fin de cette pandémie, le Groupe n'est pas en mesure de communiquer précisément les conséquences de ces évènements sur son résultat et sa trésorerie, et le fera, au plus tôt, dès que la situation sera normalisée et la visibilité meilleure.'



