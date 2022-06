Groupe berkem : Pour le secteur des ingrédients naturels, des perspectives naturellement porteuses

(BFM Bourse) - Plus de naturel, moins de chimie de synthèse dans ce qu'on mange ou ce qu'on se met sur la peau... Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité des aliments ou des produits cosmétiques . Des acteurs de taille modeste comme Groupe Berkem ou Vinpai veulent s'imposer dans ce segment porteur des ingrédients naturels, créneau laissé vacant en Bourse depuis le retrait de la cote de Naturex en 2018.

Pâtisseries, biscuits, imitation de fromages, et même frites à base de poudres issues de produits naturels notamment à base d'algues... Ceci n'est pas un extrait d'un scénario de science-fiction mais c'est bien la promesse de Vinpai. Depuis plus de dix ans, cette société basée à Saint-Dolay dans le Morbihan fabrique de la poudre à partir d'algues ou d'ingrédients végétaux et minéraux qui va ensuite servir comme ingrédient de base pour des industriels de l'agro-alimentaire ou du secteur des cosmétiques. Le but pour eux est de mettre des ingrédients d'origine naturelle en remplacement des additifs chimiques traditionnels.

Vinpai - pour Verbeïa ingrédients Produit alimentaire intermédiaire - commercialise déjà ses ingrédients dans plus de 30 pays. La société espère accélérer sa croissance à l'international et en s'appuyant également sur le marché "porteur" de la cosmétique et du soin. La croissance des revenus de Vinpai est impressionnante. En moyenne, au cours des cinq dernières années, sa croissance annuelle dépasse 40%. Certes il s'agit de volumes encore faibles puisque le chiffre d'affaires était de 5 millions d'euros en 2021. Mais l'entreprise estime que la demande est très forte et elle vise 16 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2025.

Vinpai n'est pas la seule société à se spécialiser sur ce créneau. Si son projet d'introduction aboutit, la société rejoindra peut-être Groupe Berkem, un acteur de référence de la chimie du végétal entré en Bourse en décembre 2021.

Groupe Berkem, le petit chimiste du végétal

Fondée en 1993, Groupe Berkem sait extraire des antioxydants naturels à partir des pépins de raisins ou de l'écorce de pin. Ces ingrédients sont ensuite utilisés dans les compléments alimentaires, la cosmétique et l’agroalimentaire. Mais la société développe aussi une grande partie de son activité dans la formulation d'actifs chimiques pour améliorer la performance des bois de construction ou la synthèse de certaines résines et peintures.

Berkem développe à partir de ces deux grands pôles d'activité ce qu'elle appelle des "suractivateurs végétaux", des extraits végétaux qui sont capables de favoriser l’efficacité de certains produits de synthèse tout en permettant de diminuer les risques pour l'homme et l'environnement. Grâce à ces ingrédients bio-sourcés, les industriels ont un besoin d'intégrer moins de produits chimiques de synthèse (souvent issus du pétrole) dans leurs produits pour atteindre la même efficacité. Berkem affiche ainsi déjà plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance de près de 12% par an depuis 2013. La société vise 65 millions d'euros de revenus en 2024.

Depuis son introduction en Bourse, l'action a baissé d'un peu plus de 5% ce qui témoigne d'une belle résistance compte tenu de l'évolution des marchés ces 6 derniers mois. À titre de comparaison, le CAC 40 est en repli sur la même période de 13,27%, et le CAC Mid & Small, qui porte sur les petites valeurs et les valeurs moyennes, est proche des -7%.

Un intérêt marqué de L'Oréal pour les ingrédients bio-sourcés

Les petites entreprises ne sont pas les seules à évoluer sur ce créneau. L'Oréal est aussi très intéressé par les ingrédients bio-sourcés… Le géant des cosmétiques a misé sur Global Bioenergies, une société également cotée en Bourse depuis plus de 10 ans. L'Oréal est même devenu l'actionnaire de référence de l'entreprise, avec près de 13% du tour de table.

Cette semaine, le géant des cosmétiques vient justement de passer commande auprès de la société française Global Bioenergies. L'entreprise est spécialisée dans la production d'un ingrédient crucial pour l'industrie cosmétique: l'isododécane. Aujourd'hui, c'est un dérivé issu du pétrole. Global Bioenergies, lui, sait fabriquer un équivalent à partir de matières premières végétales.

On retrouve cet ingrédient partout: dans le maquillage, les soins capillaires ou encore les produits d'hygiène corporelle. Et pour L'Oréal, c'est au cœur de sa stratégie. Le groupe s'est engagé à avoir 95% d'ingrédients bio-sourcés dans les formules de ses produits d'ici 2030. Et là ce n'est qu'un exemple. Mais avec la transition écologique et la demande de plus en plus forte en ce sens des consommateurs, on comprend que le marché des ingrédients d'origine naturelle pour les industriels est un marché qui va devenir très important dans les années à venir.

La réussite Naturex

Naturex, cotée de 1996 à 2018, a longtemps fait le bonheur de ses actionnaires. Portée par l'essor du marché des extraits naturels à destination des industries cosmétique et agro-alimentaire, cette société avignonnaise connut une appréciation régulière en Bourse jusqu'à son rachat par Givaudan pour 1,29 milliard d'euros. Sortie en beauté, le leader mondial des arômes et parfums n'ayant pas hésité à proposer une prime de 35% par rapport au plus haut cours coté de Naturex pour s'offrir la firme tricolore.

Difficile de dire si Berkem, Global Bioenergies ou encore Vinpai connaîtront le même succès en Bourse dans les années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce marché mérite que les investisseurs y prêtent attention. Et qu'il abrite d'ores et déjà plusieurs pépites tricolore.

Jean-Louis Dell'Oro - ©2022 BFM Bourse