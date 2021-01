Gl events : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil 'achat' sur GL Events et porte son objectif de cours de 10 à 14 euros, pensant que 'les niveaux actuels des cours sont un plancher et fournissent un point d'entrée avant une reprise qui pourrait s'accélérer à partir du second semestre 2021'.



'À notre avis, le flux de nouvelles défavorable à court terme (échec dans les prévisions pour l'exercice 2020, base de comparaison difficile pour le premier trimestre) se reflète déjà dans le cours de l'action', estime le broker dans sa note sur le spécialiste de l'évènementiel.



