Gl events : Oddo reste positif, remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' sur GL events tout en faisant passer son objectif de cours de 20 à 22 euros, 'les principaux pôles d'activités étant mieux orientés que ce qu'il pensait et les 12 prochains mois, riches en momentum'.



'La plupart des marchés sont finalement bien orientés, exception faites des petits salons BtoC, de la Chine et des changes dans certains pays (Turquie par exemple)', souligne ainsi l'analyste en charge du dossier.



Selon le bureau d'études, 'le prochain catalyseur sera un newsflow plus positif en provenance de Chine (pays très relutif sur les marges), probablement après l'élection du prochain président en novembre 2022'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.