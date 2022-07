Gl events : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - GL events se hisse dans le vert avec un gain de près de 1%, aidé par des propos d'Oddo BHF qui réaffirme sa recommandation 'surperformance' tout en faisant passer son objectif de cours de 20 à 22 euros sur le titre du spécialiste de l'évènementiel.



'La plupart des marchés sont finalement bien orientés, exception faites des petits salons BtoC, de la Chine et des changes dans certains pays', souligne l'analyste, pour qui 'le prochain catalyseur sera un newsflow plus positif en provenance de Chine'.



