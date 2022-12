Gimv : Un investissement dans la transition énergétique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de portefeuille belge Gimv a annoncé vendredi avoir conclu un investissement au sein de la société d'ingénierie et de construction allemande Rohrleitungsbau Münster en vue de se renforcer dans les secteurs de la transition énergétique et des infrastructures.



Basé dans l'ouest du pays, Rohrleitungsbau Münster fournit des conduites destinées aux métiers de l'eau, du gaz et du chauffage ainsi que des câblages pour les applications liées à l'électricité, aux télécoms et aux réseaux à haut débit.



L'entreprise, qui emploie 275 personnes, propose également des services de dépannage et d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.



Gimv précise que sa prise de participation s'inscrit dans le cadre de sa plateforme 'Sustainable Cities' qui s'intéresse aux thématiques de l'urbanisation, les changements climatiques via des investissements dans l'énergie, l'environnement, la construction, les infrastructures, la logistique ou les transports.



Les termes de l'opération n'ont pas été divulgués.



