Gimv : Prise de participation dans l'allemand Klotter

(CercleFinance.com) - Le groupe d'investissement belge Gimv a annoncé lundi qu'il avait pris une participation minoritaire au sein de Klotter, une société allemande spécialisée dans l'ingénierie électrique, un marché qu'il présente comme encore très fragmenté.



Créée à Rheinau en 1997 par Werner Klotter et Roswitha Wiegert-Klotter, l'entreprise propose notamment des services de maintenance pour les postes de transformation, pour l'automatisation industrielle, pour les tableaux de distribution et les technologies du bâtiment.



Klotter emploie aujourd'hui une soixantaine de personnes.



Gimv précise que l'investissement - son sixième depuis le début de l'année - s'inscrit dans le cadre de la stratégie de son programme de 'villes durables'. Ses termes financiers n'ont pas été dévoilés.



