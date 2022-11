Gimv : Le portefeuille atteint un niveau record

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv indique avoir maintenu sa croissance sur le premier semestre de son exercice 2022-2023, une période pourtant qualifiée de 'difficile' au vu des vents contraires qui commencent à souffler sur l'économie.



L'entreprise anversoise note que les entreprises au sein de son portefeuille ont à nouveau connu une croissance 'solide' au cours du premier semestre, avec un chiffre d'affaires total en hausse de 24%, dont 10% de croissance organique.



Ses chiffres consolidés pour la période allant du 1er avril au 30 septembre font néanmoins apparaître un résultat du portefeuille en perte de -51 millions d'euros, soit un rendement de -3,5% que le groupe met en relief avec le nombre limité de ses désinvestissements.



Le premier semestre de l'exercice 2022-23 a en effet été marqué par une phase intensive d'investissements, avec 172,5 millions d'euros de prises de participations dans six sociétés et 15 investissements stratégiques 'complémentaires'.



Au total, le montant total des investissements déboursés, exprimé en cash, a représenté 33,1 millions d'euros.



La valeur de son portefeuille d'investissement continue de croître, avec une augmentation de 6% au premier semestre de l'exercice 2022-23, pour atteindre un niveau record de plus de 1,5 milliard d'euros investis dans une soixantaine d'entreprises.



Cotée à la Bourse de Bruxelles, l'action Gimv évoluait peu (-0,1%) après ces chiffres.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.