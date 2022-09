Gimv : Investissement dans les soins mentaux en Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mercredi avoir pris une participation stratégique au sein des Psy Réunis, un réseau suisse de centres spécialisés dans les soins mentaux, aux côtés des fondateurs du groupe.



Dans un communiqué, la société de portefeuille belge explique que son investissement a pour objectif de permettre l'accélération du développement du réseau.



Créé en 2018 par la famille Cicotti, Les Psy Réunis a délivré plus de 50.000 consultations de psychiatrie et de psychologie l'an dernier, ce qui en fait l'un des acteurs de référence dans le secteur des soins mentaux ambulatoires en Suisse Romande.



Le groupe - qui exploite cinq centres à Genève et emploie plus de 80 thérapeutes - envisage de poursuivre son développement par croissance organique et externe, en particulier via une diversification vers de nouveaux métiers liés aux soins mentaux (soins à domicile, formation, ...).



Aucun détail sur le volet financier de l'opération n'a été communiqué.



