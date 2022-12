Gimv : Cession de la participation dans Biolam

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé vendredi avoir cédé sa participation au sein de Biolam, un groupe français de laboratoires de biologie médicale, suite à une trajectoire de croissance jugée 'rapide' et 'réussie'.



En 2019, la société d'investissement belge avait pris une participation au sein de ce spécialiste émergent de la biologie médicale, basé dans la ville d'Amiens.



Le plan initial visait à créer un acteur de premier plan dans la région des Hauts-de-France, en termes de taille, de performance clinique et de niveau de service.



Mission accomplie en 2022, puisque l'entreprise exploite aujourd'hui un réseau de plus de 30 laboratoires, avec quatre plateaux techniques et dispose d'un riche pipeline d'acquisition en cours d'étude.



Depuis l'investissement de Gimv, Biolam a signé sept acquisitions, ce qui lui a permis d'établir une structure de diagnostic de premier plan et de haute qualité.



Aucun détail financier n'a été divulgué, mais Gimv précise que la transaction n'aura pas d'impact significatif sur son actif net réévalué.



A la Bourse de Bruxelles, l'action Gimv progressait de 0,6% vendredi matin, dans un marché boursier belge en petite hausse de 0,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.