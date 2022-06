Gimv : Au tour de table de la biotech suisse ImmunOs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé mardi avoir participé au dernier tour de table de 71 millions de francs suisses (74 millions de dollars) réalisé par la biotech ImmunOs Therapeutics.



Ce financement de série B, marqué par l'arrivée de nouveaux fonds de capital-risque au-delà des investisseurs existants que son Pfizer Ventures, BioMed Partners et Schroder Adveq, doit permettre de lancer les futurs essais cliniques sur IOS-1002, le candidat le plus avancé d'ImmunOs.



Cette protéine multifonctionnelle bloque des récepteurs spécifiques afin d'initier des réponses anti-tumorales, une approche qui pourrait également être utilisée afin de développer des anticorps permettant de bloquer l'activation de molécules spécifiques aux maladies auto-immunes.



Le programme IOS-1002 doit entrer en étude clinique de de phase 1 dans le courant du second semestre.



