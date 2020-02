Gimv : Acquiert une participation majoritaire dans Köberl

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a déclaré vendredi qu'elle avait pris une participation majoritaire dans le groupe allemand Köberl, expert en gestion d'installations et en services techniques de construction.



Le groupe Köberl appartient à GEMA et à Fink, deux sociétés positionnées sur le marché en pleine croissance des services de gestion d'installations et de construction technique, a déclaré Gimv.



'Ces activités cadrent parfaitement avec notre recherche d'investissement sur le développement durable, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'environnement et de la logistique', a souligné Gimv.



Le groupe n'a pas donné de détail financier sur la transaction.



Gimv, basée à Anvers, investit principalement dans des sociétés non cotées dans quatre secteurs principaux : la consommation connectée, les soins de santé, les industries intelligentes et les villes à développement durable.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GIMV en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok