Getlink se : Morgan Stanley voit l'action Getlink être portée par le rebond de la demande de voyages

(BFM Bourse) - La banque américaine a revu sa recommandation sur l'exploitant du tunnel sous la Manche, passant de "pondération en ligne" à "surpondération" et a ajusté à la hausse son objectif de cours.

Getlink se distingue ce lundi. Dans un marché assez morne qui amène le SBF 120 à abandonner 0,9% vers 15h45, l'ex-Eurotunnel Groupe se distingue en gagnant 2,4%, soit l'une des plus fortes progressions du SBF 120.

L'opérateur du tunnel transmanche est porté par Morgan Stanley qui a relevé sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne" précédemment sur l'action, avec un objectif de cours rehaussé à 19 euros contre 18,3 euros précédemment.

Pour l'établissement américain, les briques d'une thèse d'investissement optimiste sur l'action se "mettent doucement en place". Ce qui est "trop évident pour être ignoré", ajoute-t-elle. La banque américaine estime que l'action est actuellement bon marché, à un moment où les anticipations de résultats par les investisseurs pourraient être revues à la hausse.

"Pricing power"

Morgan Stanley se montre ainsi plus optimiste sur les volumes de navettes "loisirs" (elle a relevé ses prévisions pour 2023, 2024 et 2025) ainsi que sur le trafic des trains Eurostar, principale compagnie ferroviaire cliente du groupe. "Eurostar a désormais atteint plus de 90% de sa capacité pré-Covid et ses finances devraient vite augmenter", souligne l'établissement.

Ce qui pourrait conduire l'opérateur ferroviaire, qui a fusionné en 2022 avec Thalys, à relancer des initiatives de croissance mises en sommeil durant la pandémie, avec davantage de trains et de destinations, tirant ainsi vers le haut les revenus de Getlink.

Par ailleurs, Getlink a fait preuve, sur son service de navettes, d'un "pricing power" robuste ces dernières années. Morgan Stanley considère que le groupe a encore du champ sur ce point pour relever ses tarifs car les compagnies de ferries - les grandes concurrentes du groupe - font face à une double difficulté.

A savoir la mise en œuvre de lois propres à un salaire minimum pour les marins, qui pourraient entraîner une hausse des tarifs de 6% à 8% d'après les prévisions de Morgan Stanley, ainsi que par leur inclusion progressive dans le marché européen des émissions de carbone. Des opportunités qui, dans le scénario optimiste de Morgan Stanley, se traduirait par 50 à 60 millions d'euros supplémentaires d'Ebitda (résultat brut d'exploitation) pour Getlink à moyen terme, et 1,5 à 2 euros de valeur supplémentaire par action.

Morgan Stanley rejoint ainsi les rangs des bureaux d'études optimistes sur la valeur au sein duquel figurait déjà Goldman Sachs. La banque américaine était, elle, passée à l'achat sur le titre en avril et invoquait, elle aussi, le "pricing power" du groupe, soutenu par l'entrée des compagnies de ferries dans le système européen de paiements d'émissions de carbone ainsi que la potentielle expansion du train à grande vitesse dans le tunnel sous la Manche, avec davantage d'opérateurs ferroviaires qui emprunteraient cette route, au-delà du seul Eurostar.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse