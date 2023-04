Getlink se : Trafic en hausse de 11% pour le Shuttle en mars

(CercleFinance.com) - Getlink indique que son Shuttle a transporté 135.962 véhicules de tourisme au mois de mars 2023, soit une hausse de 11% en comparaison annuelle, porté notamment par un niveau de trafic au plus haut depuis 2018 pour un week-end de départ en vacances de Pâques.



Avec plus de 387.000 véhicules de tourisme transportés au cours du premier trimestre de l'année 2023, le trafic des navettes passagers connaît une croissance de 31% par rapport à la même période l'année dernière.



De son côté, le Shuttle Freight a transporté 117.597 camions le mois dernier, en baisse de 16% dans un contexte toujours marqué par des manifestations sociales. Depuis le 1er janvier, près de 322.000 camions (-14%) ont traversé la Manche à bord des navettes.



