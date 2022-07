Getlink se : Trafic des navettes passagers quadruplé en juin

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son Shuttle a transporté 203.296 véhicules de tourisme en juin, en croissance de 288% sur un an, portée par les départs en vacances pour le half-term britannique et les festivités liées au Jubilé de platine de la reine Elizabeth II.



Le groupe d'infrastructures de transport ajoute que son Shuttle Freight a fait circuler 125.672 camions le mois dernier dans le tunnel sous la Manche, soit une progression de 9% par rapport à juin 2021.



Depuis le 1er janvier, plus de 872.000 véhicules de tourisme et près de 767.000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes, des nombres en augmentations respectives de 247% et 19% par rapport aux six premiers mois de l'année dernière.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

